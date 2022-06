Seouls öffentliche Leihfahrräder dieses Jahr um 38 Prozent häufiger genutzt

Photo : YONHAP News

Die Nutzungsquote der öffentlichen Leihfahrräder in Seoul ist im ersten Halbjahr dieses Jahres deutlich gestiegen.Nach Angaben der Stadtverwaltung am Dienstag wurden öffentliche Fahrräder „Ttareungyi“ im Zeitraum von Januar bis Mai 14,14 Millionen Mal verliehen. Das entspreche einem Zuwachs von 38,3 Prozent im Vorjahresvergleich.Das Wachstum führte die Stadtregierung darauf zurück, dass seit März vor allem an stark frequentierten Orten 47 Verleihstationen unter intensive Kontrolle gestellt wurden. Als weiterer Grund wurde die Neuverteilung von Fahrrädern unter beliebten und weniger beliebten Verleihstationen genannt.Auch die Aufhebung der Corona-bedingten Maßnahmen zur sozialen Distanzierung spielte eine Rolle. Seit dem Wegfall der Beschränkungen am 18. April bis zum 12. Juni wurden Fahrräder 8,71 Millionen Mal verliehen, damit 51,3 Prozent häufiger als ein Jahr zuvor.