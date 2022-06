Prognose: Südkorea wird dieses Jahr größtes Handelsdefizit seit 1996 verbuchen

Photo : YONHAP News

Südkorea wird laut einer Prognose dieses Jahr trotz des Exportaufschwungs ein größeres Handelsdefizit als zur Zeit der globalen Finanzkrise 2008 verbuchen.Das geht aus einem Bericht hervor, den das Institut für internationalen Handel des Koreanischen Verbandes für internationalen Handel (KITA) am Dienstag veröffentlichte.Dem Bericht zufolge werden Südkoreas Ausfuhren dieses Jahr voraussichtlich um 9,2 Prozent im Vorjahresvergleich auf 703,9 Milliarden Dollar zulegen. Die Einfuhren würden um 16,8 Prozent auf 718,5 Milliarden Dollar wachsen.Demnach werde in der Handelsbilanz erstmals seit 14 Jahren ein Defizit verzeichnet, und zwar in Höhe von 14,7 Milliarden Dollar, so der Bericht.Damit werde das Handelsdefizit von 2008 in Höhe von 13,26 Milliarden Dollar überboten, und es werde das größte Defizit seit 1996 verbucht. Damals waren es 20,6 Milliarden Dollar.Nach weiteren Angaben wird der Export trotz der ungünstigen externen Bedingungen wie des Ukraine-Kriegs und der Lockdowns in China auf einem guten Kurs bleiben. Erstmals werde die Marke von 700 Milliarden Dollar durchbrochen.