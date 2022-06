Yoon fordert Reform öffentlicher Institutionen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Dienstag die Reform öffentlicher Institutionen gefordert.Die Reform der öffentlichen Institutionen sei eine Aufgabe, die nicht mehr hinausgezögert werden könne, sagte Yoon zum Auftakt einer Kabinettssitzung.Bewertungen der öffentlichen Institutionen müssten strikt durchgeführt werden, und in Bereichen, die nachlässig betrieben worden seien, müsse es drastische Verbesserungen geben, betonte Yoon.Die Schulden der öffentlichen Institutionen seien in den letzten fünf Jahren rapide gestiegen, und zwar auf 583 Billionen Won (etwa 450 Milliarden Dollar) Ende letzten Jahres. Trotz des Schuldenanstiegs seien die Institutionen hinsichtlich der Organisation und des Personals stark gewachsen, hieß es.Die Erneuerung der 350 öffentlichen Institutionen sei eine Aufgabe, die alle Ministerien gemeinsam vorantreiben müssten. Eine starke Umstrukturierung bei den Ausgaben sei erforderlich, betonte er.Die Finanzen müssten dort eingesetzt werden, wo sie unbedingt benötigt würden. Die Finanzmittel müssten warmherzig und großzügig für die wirklich sozial Schwachen ausgegeben werden, die dringend Unterstützung durch die Regierung benötigten, sagte Yoon weiter.