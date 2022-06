Südkorea meldet 9.310 Corona-Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind mit Stand 0 Uhr am Dienstag 9.310 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten liegt bei 68, was dem tiefsten Stand seit 19 Monaten entspricht.Es wurden zwölf neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Die Sterberate beträgt 0,13 Prozent.Die Reproduktionszahl, die Anzahl der Personen, die ein Infizierter durchschnittlich ansteckt, liegt bei 0,86. Damit wurde die zwölfte Woche in Folge ein Wert von weniger als 1 gemeldet.Der Risikograd in der dritten Juniwoche wurde sowohl für das gesamte Land, als auch für die Hauptstadtregion und die restlichen Regionen als niedrig eingestuft.Jedoch besteht immer noch die Gefahr einer neuen Welle. Es wurden 119 weitere Fälle von Ansteckungen mit Virusvarianten erfasst.