Hwang Sun-woo holt bei Schwimm-WM Silber über 200 Meter Freistil

Photo : YONHAP News

Südkoreas Schwimm-Hoffnung Hwang Sun-woo hat bei den Weltmeisterschaften als erster Südkoreaner seit elf Jahren eine Medaille gewonnen.Hwang gewann über 200 Meter Freistil der Männer die Silbermedaille.Im Finale über 200 Meter Freistil hatte Hwang auf Bahn 3 den besten Start erwischt.Er konnte sein Tempo halten und lag nach den ersten 100 Metern auf Platz 4.Schließlich schlug der 19-Jährige nach 1:44,47 Minuten, mit einem neuen Landesrekord, als Zweiter an. Hwang musste sich nur dem Rumänen Popovici geschlagen geben und holte die Silbermedaille.Hwang sagte, es freue ihn sehr, in Budapest bei seinem ersten Start über 200 Meter Freistil bei einer Weltmeisterschaft gleich die kostbare Silbermedaille gewonnen zu haben. Er möchte auch in der Disziplin 100 Meter Freistil bis ins Finale kommen und dort gut abschneiden.Hwang wurde der zweite südkoreanische Medaillenträger bei einer Langbahn-WM nach Park Tae-hwan. Hwangs Medaille ist die erste für Südkorea bei einer Langbahn-WM seit Parks letztem Erfolg im Jahr 2011.Hwangs Silbermedaille ist zudem die bisher beste Leistung eines südkoreanischen Athleten über 200 Meter Freistil der Männer bei einer WM. Die bisher beste Leistung war Parks Bronzemedaille im Jahr 2007.Hwang unterbot außerdem die bisherige nationale Bestmarke, die er selbst bei den Olympischen Spielen in Tokio im vergangenen Jahr aufgestellt hatte, um 0,15 Sekunden.