Südkorea startet erfolgreich Trägerrakete Nuri

Photo : YONHAP News

Südkorea hat seine erste vollständig im Land hergestellte Trägerrakete Nuri erfolgreich gestartet.Das bestätigte der Minister für Wissenschaft und Technologie, Lee Jong-ho.Nuri oder KSLV-II hob am Dienstag um 16 Uhr am Raumfahrtzentrum in Goheung in der Provinz Süd-Jeolla ab und beförderte einen Satelliten in die vorgesehene Umlaufbahn in 700 Kilometern Höhe.Nach dem Start wurde die erste Raketenstufe um 16.02 Uhr abgetrennt. Zwei Minuten später erfolgte die Abtrennung der zweiten Stufe. Um 16.13 Uhr schaltete sich das Triebwerk der dritten Stufe ab.Um 16.42 Uhr kam es zum ersten Kontakt mit der Bodenstation Sejong in der Antarktis.Südkorea wurde damit das siebte Land der Welt, das von seinem eigenen Territorium aus Satelliten in den Orbit befördern kann.Der erste Abschuss von Nuri vor acht Monaten war als Teilerfolg gewertet worden. Damals hatte die Rakete zwar ihre Zielhöhe erreicht, die Satelliten-Attrappe aber nicht ihren vorgesehenen Orbit erreicht. Grund hierfür war, dass die dritte Raketenstufe früher ausbrannte als geplant.Ob der Satellit funktioniert, soll am Mittwoch gegen 10 Uhr feststehen.