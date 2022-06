Seoul kann Angaben aus Moskau über Tod von Südkoreanern im Ukraine-Krieg nicht bestätigen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat bisher keine Informationen erhalten, die mit der Behauptung Russlands über den Tod von südkoreanischen Kämpfern im Ukraine-Krieg übereinstimmen.Entsprechendes sagte ein Beamter des Außenministeriums in Seoul am Dienstag Reportern gegenüber.Man sei sich der Angaben des russischen Verteidigungsministeriums bewusst, deren Wahrheitsgehalt werde überprüft, hieß es.Das Verteidigungsministerium in Moskau hatte zuvor mitgeteilt, dass vier von 13 Südkoreanern, die sich den ukrainischen Truppen angeschlossen hätten, gefallen seien.Daraufhin hatte ein anderer Beamter des südkoreanischen Außenministeriums am Samstag gesagt, dass man die Angaben nicht als besonders zuverlässig einschätze. Die Äußerungen seien sehr wahrscheinlich im Rahmen der psychologischen Kriegsführung Russlands gemacht worden.Das Außenministerium wies die Botschaft in Russland an, festzustellen, ob die Angaben zutreffend sind.