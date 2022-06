Südkorea wirbt bei Generalversammlung des Weltausstellungsbüros für Bewerberstadt Busan

Photo : YONHAP News

Südkorea hat bei der Generalversammlung des Pariser Weltausstellungsbüros (BIE) für Busan geworben.Die Hafenstadt im Süden will die Welt-Expo 2030 ausrichten.Wie das Bewerbungskomitee am Mittwoch mitteilte, sei gemeinsam mit dem Ministerium für Handel, Industrie und Energie und der Stadt Busan bei der Generalversammlung am Montag und Dienstag die Werbetrommel gerührt worden.Ministerpräsident Han Duck-soo habe sich im Rahmen der zweiten Sitzung für die Vorstellung der Bewerber direkt an die Vertreter der rund 170 Mitgliedsstaaten gewandt. Die erste Runde hatte wegen Covid-19 im vergangenen Dezember virtuell stattgefunden.Über den Ausrichter der Expo 2030 wird nach insgesamt fünf Bewerbungsrunden in einer Generalversammlung abgestimmt. Für die Bewerbung bereiten die Kandidatenstädte Präsentationen und schriftliche Pläne vor, auch eine Vor-Ort-Begehung ist geplant.Busans Konkurrenten sind die saudi-arabische Hauptstadt Riad und die italienische Hauptstadt Rom.