Seoul will Beatmungsgeräte und Tetanusimpfstoffe an Ukraine liefern

Photo : YONHAP News

Südkorea will voraussichtlich nächste Woche dringend benötigte medizinische Güter an die Ukraine schicken.Das sagte ein Beamter des Außenministeriums am Dienstag hinsichtlich der Entscheidung der Regierung, der Ukraine eine zusätzliche humanitäre Hilfe in Höhe von 50 Millionen Dollar anzubieten.Im Zentrum der Hilfeleistung würden Artikel stehen, die die Ukraine am dringendsten benötige. Zuerst würden möglicherweise am kommenden Dienstag dringend benötigte medizinische Güter auf dem Luftweg von Südkorea aus losgeschickt, hieß es.Geschickt werden 25 Tonnen medizinische Güter, darunter Beatmungsgeräte zur Behandlung von Verwundeten sowie Tetanusimpfstoffe.In Bezug auf den Verzicht auf Waffenlieferungen verwies der Ministeriale auf das bisherige Prinzip, dass Südkoreas Hilfe nur humanitären Zwecken dienen dürfe.Die südkoreanische Regierung hatte bisher 50 Millionen Dollar für humanitäre Hilfe für die Ukraine bereitgestellt.