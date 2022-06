Minister: Regierungschefs Südkoreas und Japans könnten während NATO-Gipfels sinnvollen Dialog führen

Photo : YONHAP News

Die Regierungschefs Südkoreas und Japans könnten laut dem südkoreanischen Außenminister während des NATO-Gipfels nächste Woche in Spanien einen sinnvollen Dialog haben.Noch sei nichts entschieden, sagte Park Jin in einem Fernsehprogramm am Dienstag in Bezug auf die Möglichkeit, dass ein koreanisch-japanisches Spitzentreffen am Rande des NATO-Gipfels zustande kommt. Er glaube jedoch, dass beide Regierungschefs während des Gipfels die Gelegenheit haben könnten, sich zu treffen und einen sinnvollen Dialog zu führen.An dem NATO-Gipfel am 29. und 30. Juni in Madrid werden sowohl Präsident Yoon Suk Yeol als auch der japanische Premierminister Fumio Kishida teilnehmen.