Kim Jong-un beruft Zentrale Militärkommission der Arbeiterpartei ein

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat am Dienstag eine erweiterte Sitzung der Zentralen Militärkommission der Arbeiterpartei geleitet.Thema der Sitzung sei die Verteidigungspolitik gewesen, berichtete die staatliche Zeitung „Rodong Sinmun“ am Mittwoch.Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ob auf der Sitzung, die voraussichtlich mehrere Tage andauern wird, über einen neuen Atomtest des Landes gesprochen wird. Nach Einschätzung von Beobachtern habe Nordkorea die Vorbereitungen für seinen siebten Nukleartest bereits abgeschlossen.Die Zeitung schrieb, dass bei dem Treffen die Projekte zur nationalen Verteidigung in der ersten Jahreshälfte überprüft und dringende Aufgaben zum Aufbau der nationalen Verteidigung festgelegt würden. Fragen zur Durchsetzung des militärischen Kurses der Partei und wichtiger verteidigungspolitischer Maßnahmen würden ebenfalls auf die Tagesordnung gesetzt.An der Sitzung am Dienstag nahmen die Mitglieder der Zentralen Militärkommission teil. Leitende Vertreter der zuständigen Abteilungen des Zentralkomitees der Partei, der Volksarmee und des Verteidigungsministeriums sowie Kommandeure waren als Zuschauer anwesend.