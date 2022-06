Familie eines getöteten Fischereibeamten zeigt frühere Mitarbeiter des Präsidialamtes an

Photo : YONHAP News

Die Hinterbliebenen eines im Jahr 2020 im Westmeer von nordkoreanischen Soldaten erschossenen Fischereibeamten haben gegen drei frühere Beamte des Präsidialamtes Strafanzeige erstattet.Angezeigt wurden der damalige nationale Sicherheitsberater Suh Hoon, der frühere präsidiale Chefsekretär für Zivilangelegenheiten, Kim Jong-ho und der frühere Sekretär für Zivilangelegenheiten, Lee Kwang-cheol. Ihnen werden die Behinderung der Dienstausübung, Amtsmissbrauch und die Erstellung falscher Dokumente vorgeworfen.Lee Rae-jin, der ältere Bruder des Beamten, sagte auf einer Pressekonferenz am Mittwoch in Seoul, dass sie als hohe Beamte ihre Position und Befugnisse gesetzwidrig ausgenutzt hätten, die für eine aufrichtige Erfüllung der Pflicht zum Schutz des Lebens und der Sicherheit der Bürger gedacht seien.Sie hätten einem Beamten einen sekundären Schaden zugefügt, der während der normalen Dienstausübung den Halt verloren habe und in nordkoreanisches Gewässer hinausgetrieben worden sei, betonte Lee und forderte die Staatsanwaltschaft zu zügigen Ermittlungen auf.Lee bat den Krisenchef der Minjoo-Partei Koreas, Woo Sang-ho, entsprechende präsidiale Dokumente zugänglich zu machen. Er forderte zudem den Chef der Küstenwache auf, Disziplinarmaßnahmen gegen die seinerzeit für die Ermittlungen Zuständigen zu treffen.