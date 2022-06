Sport Usbekische Athleten wegen sexueller Belästigung in Südkorea festgenommen

Fünf usbekische Teilnehmer eines internationalen Turniers für Menschen mit Behinderung im Gewichtheben in Südkorea sind am Mittwoch wegen des Verdachts festgenommen worden, Athletinnen sexuell belästigt zu haben.



Das gab die Polizei von Pyeongtaek in der Provinz Gyeonggi bekannt.



Die fünf Athleten aus Usbekistan stehen im Verdacht, gegen 1 Uhr am Dienstag in einem als Athletenunterkunft genutzten Hotel in Pyeongtaek zwei Athletinnen anderer Staatsangehörigkeit zum Trinken gedrängt und sexuell belästigt zu haben.



Die Opfer hätten nach ihrer Rückkehr ins Heimatland am Dienstagnachmittag darüber berichtet, hieß es.



Da es sich um ein sexuelles Verbrechen an Menschen mit Behinderung handele, wolle die Polizei von Pyeongtaek den Fall an die übergeordnete Polizeibehörde Gyeonggi Nambu übergeben.