Von Nuri mitgeführter Satellit kommuniziert in beide Richtungen mit Bodenstation

Photo : YONHAP News

Zwischen dem mit der koreanischen Trägerrakete Nuri ins All geschickten Satelliten zur Leistungsüberprüfung und der Bodenstation ist am frühen Mittwochmorgen eine Kommunikation in beide Richtungen gelungen.Es kam heute gegen 3 Uhr zu einer weiteren Kommunikation zwischen dem gestern erfolgreich in die Umlaufbahn gebrachten Satelliten und dem Koreanischen Raumfahrtforschungsinstitut (KARI) in Daejeon.Während bis gestern lediglich vom Satelliten gesendete Signale empfangen wurden, gelang heute erstmals die beidseitige Kommunikation zwischen dem Satelliten und der Bodenstation.Das Wissenschaftsministerium teilte mit, per Fernsteuerung die Uhrzeit am Satelliten eingestellt und den GPS-Empfänger des Satelliten aktiviert zu haben.Auch wurden Informationen über den Orbit, die für die Lagekontrolle benötigt werden, von der Bodenstation zum Satelliten gesendet.Das Ministerium erläuterte, die Analyse der durch die Kommunikation sichergestellten Daten habe ergeben, dass sich der Satellit in einem guten Zustand befinde und dass alle Funktionen wie erwartet vorhanden seien.Der Satellit ist unter anderem mit einem mit einheimischer Technologie entwickelten elektrisch beheizten Thermoelektrischen Generator (Electrically-heated Thermoelectric Generator, ETG), einem Gerät zur Lagekontrolle sowie einer Antenne ausgerüstet. Es wird überprüft, ob die Geräte unter realen Bedingungen im All ordnungsgemäß arbeiten.Nach einer etwa einmonatigen Betriebszeit wird der Satellit seine Aufgaben in vollem Umfang ausführen.Kim Ki-seok vom Wissenschaftsministerium sagte, der Satellit zur Leistungsprüfung sei so konstruiert, dass er in den nächsten zwei Jahren in einer sonnensynchronen Umlaufbahn täglich 14,6 Mal die Erde umkreise.In dem Satelliten befinden sich vier kleine Cubesat-Satelliten. Diese werden ab dem 29. Juni in einem Intervall von zwei Tagen nacheinander abgetrennt und sollen anschließend eigene Aufgaben erfüllen. Die Abtrennung der Cubesats wird mit einer Kamera des Satelliten gefilmt, die Aufnahmen werden an die Bodenstation übermittelt.