Flugverbindung zwischen Gimpo und Haneda wird nächste Woche wieder aufgenommen

Photo : YONHAP News

Der aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzte Flugverkehr zwischen dem Flughafen Gimpo in Seoul und dem Flughafen Tokio-Haneda wird am kommenden Mittwoch wieder aufgenommen.Die südkoreanischen Ministerien für Land, Infrastruktur und Verkehr, für Auswärtiges sowie für Kultur, Sport und Tourismus gaben die Vereinbarung mit der japanischen Seite bekannt, ab dem 29. Juni wöchentlich acht Flüge auf der Strecke Gimpo-Haneda anzubieten.Die Wiederaufnahme erfolgt 27 Monate nach der Aussetzung im März 2020 aufgrund der Corona-Pandemie.Die Maßnahme sei gestern in einer Videositzung zwischen den Luftfahrtbehörden beider Länder endgültig beschlossen worden, teilte die südkoreanische Regierung mit.Vier Fluggesellschaften, Korean Air und Asiana Airlines aus Südkorea und Japan Airlines und All Nippon Airways aus Japan, werden je zwei Flüge in der Woche anbieten. Die Anzahl der Flüge wird nach Regierungsangaben unter Berücksichtigung des Nachfrageanstiegs und des Standes der Vorbereitungen der Airlines ab Juli schrittweise erhöht.Die Regierung will am Flughafen Gimpo einen Raum für die Begrüßung ausländischer Touristen einrichten. Im zweiten Halbjahr will sie in wichtigen Städten in Japan Informationsveranstaltungen für den Tourismus in Korea durchführen.Da Südkorea im Juni auch die Ausstellung von Visa für kurzfristige Aufenthalte zu touristischen Zwecken wieder aufgenommen hatte, wird erwartet, dass der touristische Austausch zwischen Südkorea und Japan weiter belebt wird.Nach ihrer Eröffnung im November 2003 entwickelte sich die Flugverbindung zwischen Gimpo und Haneda, der kürzeste Luftweg zwischen Seoul und Tokio, zu einem Symbol des Austauschs zwischen Südkorea und Japan. Aufgrund der geringeren Entfernung bis zur Stadtmitte Tokios verglichen mit dem Flughafen Narita erreichte die Passagierauslastung auf der Strecke in der Hochsaison 98 Prozent.