Regierung warnt vor Gefahr neuer Corona-Welle im Sommer

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat vor der Gefahr einer neuen Corona-Welle in der Urlaubssaison im Sommer gewarnt.Es sei wichtig, die Regeln für die Seucheneindämmung wie Maskentragen und Lüften einzuhalten, betonte das Gesundheitsministerium am Mittwoch in einer Regierungssitzung.Der diesjährige Sommer ist der erste Sommer nach der Aufhebung der Maßnahmen zur sozialen Distanzierung im April. Die Regierung rechnet daher mit einem deutlichen Anstieg der Zahl der Reisenden im In- und Ausland sowie damit, dass viele Menschen unterwegs sein würden.Angesichts dieser Umstände riet die Regierung dazu, dass Ungeimpfte noch vor dem Antritt einer Reise eine dritte Impfung hinter sich haben sollten. Menschen ab 60 sollten eine vierte Impfung erhalten haben.Sie rief die Öffentlichkeit auf, auf Reisen in Innenräumen immer eine Maske zu tragen und auch bei einer Veranstaltung im Freien, zu der über 50 Menschen kommen. Auch wurde verlangt, sich an die Regeln für den Infektionsschutz in häufig frequentierten Einrichtungen zu halten, wie das Händewaschen.Die Regierung erinnerte zudem an die Notwendigkeit, Vorschriften zum Lüften in Privathäusern und Einrichtungen einzuhalten, weil das Übertragungsrisiko in Innenräumen aufgrund des Einsatzes von Klimaanlagen steigen könnte.