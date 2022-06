Erster Affenpocken-Fall in Südkorea bestätigt

Photo : KBS News

In Südkorea ist der erste Fall von Affenpocken bestätigt worden.Die Seuchenkontrollbehörde KDCA teilte am Mittwoch mit, dass bei einer Person südkoreanischer Staatsangehörigkeit nach einem PCR-Test und der Gensequenzierung die Infektion bestätigt worden sei.Die Person war gegen 16 Uhr am Dienstag aus Deutschland eingereist. Nach der Ankunft am Flughafen Incheon hatte sie sich selbst wegen Verdachtssymptomen bei der KDCA gemeldet. Sie wurde von der Quarantänestation am Flughafen und des für epidemiologische Untersuchungen zuständigen Personals als Verdachtsfall eingestuft. Nach einem kurzfristigen Aufenthalt in einer Quarantäneeinrichtung am Flughafen wurde die Person ins Incheon Medical Center gebracht, um dort behandelt und untersucht zu werden.Die Person hatte am 18. Juni Kopfschmerzen gehabt und bei der Einreise leichtes Fieber von 37 Grad. Sie klagte auch über Halsschmerzen, Kraftlosigkeit und Müdigkeit sowie Hautläsionen.KDCA erhöhte heute das Krisenniveau wegen Infektionskrankheiten auf „Vorsicht“.Eine weitere Person, die ebenfalls am Dienstag als Verdachtsfall gemeldet worden war, wurde inzwischen negativ getestet. Die Person aus dem Ausland war am Montag nach Südkorea gekommen und am Dienstag in ein vom Staat für die Behandlung von Infektionskrankheiten vorgesehenes Krankenhaus in Busan gebracht worden.