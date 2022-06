Photo : YONHAP News

Die Börse in Seoul hat am Mittwoch erneut deutlich verloren.Erneut seien Rezessionssorgen der Grund gewesen, warum sich Anleger von Aktien getrennt hätten, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Der Kospi verlor heute 2,74 Prozent auf 2.342,81 Zähler. Der koreanische Won fiel auf den tiefsten Stand seit 13 Jahren und wurde bei Handelsende zu 1.297,3 Won je Dollar gehandelt.Die Stimmung am Aktienmarkt sei schlecht, wurde Seo Sang-young von Mirae Asset Securities zitiert.