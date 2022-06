Schwere Regenfälle für Donnerstag und Freitag vorhergesagt

Photo : YONHAP News

Das Koreanische Wetteramt (KMA) hat für Donnerstag und Freitag schwere Regenfälle in Südkorea vorausgesagt.Am Morgen setzte der Regen zunächst in den westlich gelegenen Regionen ein. Im Tagesverlauf soll es fast überall im Land regnen.Für die Insel Jeju und die Provinz Süd-Jeolla wurden bis Freitag 150 Millimeter Regen vorhergesagt. In der Hauptstadtregion, im Westen der Gangwon-Provinz sowie in den Provinzen Süd-Chungcheong und Nord-Jeolla sollen bis zu 120 Millimeter niedergehen.Am Donnerstagnachmittag wurden für die Hauptstadtregion und den Westen der Gangwon-Provinz 30 bis 50 Millimeter angekündigt. In der Provinz Chungcheong, in den südlichen Landesteilen sowie auf der Jeju-Insel soll dieselbe Menge zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen niedergehen.Der Monsun-Regen soll am Freitag in den meisten Gebieten nachlassen. In Teilen der Provinz Süd-Jeolla sowie auf der Jeju-Insel soll es hingegen noch bis Samstagmorgen nass bleiben.