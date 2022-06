Erzeugerpreise im Mai fünften Monat in Folge gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Erzeugerpreise sind im Mai den fünften Monat in Folge gestiegen.Wie die Zentralbank Bank of Korea am Donnerstag mitteilte, sei der entsprechende Index für alle Warengruppen und Dienstleistungen um 0,5 Prozent auf 119,24 gestiegen.Der Index gilt als Barometer für die künftige Inflation. Der Anstieg verlangsamte sich jedoch etwas, nachdem im April noch ein Plus von 1,6 Prozent registriert worden war.Verglichen mit demselben Vorjahresmonat stand jedoch ein Plus von 9,2 Prozent zu Buche.Agrar- und Fischereiprodukte verbilligten sich im Mai um 1,7 Prozent beziehungsweise 0,3 Prozent. Die Preise für Vieh zogen jedoch um 6,9 Prozent an.Industrieprodukte verteuerten sich um 0,8 Prozent verglichen mit April. Für Erdöl- und Kohleprodukte musste 5,9 Prozent mehr bezahlt werden. Dienstleistungen kosteten im Vormonatsvergleich im Schnitt 0,4 Prozent mehr.