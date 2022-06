USA bezeichnen Südkorea als wichtigen NATO-Partner

Photo : KBS

Die Vereinigten Staaten haben Südkorea als wichtigen Partner der Organisation des Nordatlantikvertrags (NATO) bezeichnet, obwohl es kein NATO-Mitglied sei.Entsprechendes verlautete aus Washington im Vorfeld des NATO-Gipfels nächste Woche in Madrid, an dem Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol teilnehmen wird.Die Verbündeten der USA im indopazifischen Raum, einschließlich Südkoreas, und die NATO, die Allianz der USA in Europa, hätten das gleiche Ziel, dies sei die regelbasierte Ordnung. Diese Ordnung werde überall untergraben, hieß es.Als gemeinsame Herausforderungen wurden sowohl der Angriff Russlands auf die Ukraine als auch China genannt.Wenn die auf Regeln basierende internationale Ordnung bedroht werde, sollte man sich gemeinsam dagegen wehren, sei es in Europa, im Indopazifik oder anderswo, betonte das US-Außenministerium.Es ist das erste Mal, dass ein südkoreanischer Staatschef am NATO-Gipfel teilnimmt. Laut einem Beamten des Präsidialamtes in Seoul werden bilaterale Gespräche mit über zehn Ländern sowie ein Vierer-Gespräch mit Japan, Australien und Neuseeland angestrebt. Auch die Möglichkeit eines trilateralen Treffens mit den USA und Japan stehe offen.