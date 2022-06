Internationales US-Botschaft in Südkorea will sich für stärkere Allianz und Denuklearisierung Nordkoreas einsetzen

Die US-amerikanische Botschaft in Südkorea will sich für eine stärkere bilaterale Allianz und die Denuklearisierung Nordkoreas einsetzen.



Diese Ziele für die Vertretung in Seoul nannte das US-Außenministerium in einem Dokument mit dem Titel "Integrierte Länderstrategie", das am Mittwoch in seinem Internetauftritt veröffentlicht wurde.



Darin heißt es, dass die US-Botschaft in Südkorea für die Aufrechterhaltung und Stärkung der bilateralen Allianz eintreten werde, um Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel zu fördern, die nukleare Bedrohung durch Nordkorea zu verringern und die Denuklearisierung des Nordens zu erreichen.



Auch werde die Botschaft dazu beitragen, dass das Abkommen über besondere Maßnahmen, in dem die Kostenaufteilung geregelt ist, in gleicher Weise implementiert werde, um eine effektive gemeinsame Verteidigung aufrechtzuerhalten.



Zudem wolle sich die Vertretung laut Angaben in dem Papier für die trilaterale Sicherheitskooperation mit Südkorea und Japan engagieren. Denn hierbei handele es sich um eine entscheidende Komponente für den gemeinsamen Schutz vor Nordkorea.



Zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit heißt es, dass die umfassende Partnerschaft zum Wohlstand in beiden Ländern beitrage. Dies betreffe auch die Erholung von den Folgen der Pandemie.