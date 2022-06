Internationales Scheidender Botschafter in China trifft chinesischen Außenminister

Südkoreas scheidender Botschafter in China, Jang Ha-sung, hat am Mittwoch dem chinesischen Außenminister Wang Yi einen Höflichkeitsbesuch abgestattet.



Jang bedankte sich für die bisherige Unterstützung und Kooperation. Er äußerte die Erwartung, dass sich die Freundschafts- und Kooperationsbeziehungen zwischen beiden Ländern sowie der Austausch zwischen ihren Bürgern kontinuierlich entwickeln und ausweiten würden.



Jang bat auch um eine aktive Unterstützung und Kooperation für seinen Nachfolger.



Wang sagte, das Wichtigste beim Austausch zwischen Staaten sei, gegenseitig die Stabilität und Kontinuität der Politik aufrechtzuerhalten.



Beide Staaten sollten das 30. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zum Anlass nehmen, die strategische kooperative Partnerschaft auf eine neue Ebene zu bringen. Angesichts Herausforderungen wie einer Deglobalisierung und eines Kalte-Kriegs-Denkens sollten China und Südkorea die Kommunikation und Koordination stärken, gemeinsam Frieden und Stabilität in der Region wahren und gemeinsam an Entwicklung und Wohlstand in der Welt arbeiten, betonte Wang.



Nach über drei Jahren im Amt kehrt Jang am Donnerstag nach Südkorea zurück.