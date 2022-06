Seoul im Ranking lebenswerter Städte in Asien auf Platz zwölf

Seoul hat in einer Rangliste lebenswerter Städte in Asien und Australien dieses Jahr den zwölften Platz belegt.Das geht aus einem Bericht der Economist Intelligence Unit (EIU), Schwesterfirma der britischen Wochenschrift „The Economist“, am Mittwoch hervor.Damit verbesserte sich Südkoreas Hauptstadt um einen Rang von Platz 13 im vergangenen Jahr.Weltweit landete Seoul auf einem Platz zwischen 60 und 69 unter 173 untersuchten Städten.Die beste Stadt der Welt zum Leben ist Wien.EIU verglich seit dem 14. Februar einen Monat lang 173 Städte hinsichtlich Stabilität, Gesundheit, Kultur und Umwelt, Bildung, Infrastruktur und weiteren Faktoren. Insgesamt wurden die Ausprägungen von 30 Indikatoren erfasst.