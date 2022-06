Südkorea stellt humanitäre Hilfe für Erdbebenopfer in Afghanistan bereit

Photo : YONHAP News

Südkorea wird humanitäre Hilfe im Wert von einer Million Dollar für die Erdbebenopfer in Afghanistan bereit stellen.Das Außenministerium in Seoul teilte mit, die Seouler Regierung äußere tiefes Beileid für die Opfer und ihre Hinterbliebenen wegen des Erdbebens im Südosten des Landes.Seoul hoffe, dass der Wiederaufbau zügig vorankommen werde und dass die Unterstützung für das afghanische Volk von direktem Nutzen sei.Bei dem verheerenden Erdbeben in der afghanisch-pakistanischen Grenzregion kamen nach offiziellen Angaben mindestens 1.000 Menschen ums Leben.