Zwei internationale Taekwondo-Wettbewerbe finden in Chuncheon statt

Photo : YONHAP News

Die 25. Taekwondo-Asienmeisterschaften sind am Mittwoch im südkoreanischen Chuncheon eröffnet worden.In der kommenden Woche beginnt ein weiteres Taekwondo-Turnier, die Chuncheon Korea Open International Taekwondo Championships, in der Stadt.Athleten demonstrieren anspruchsvolle Taekwondo-Techniken und zeigen damit das Wesen von Koreas Nationalsport Taekwondo.Nach der Demonstration marschieren Athleten mit den Flaggen verschiedener Länder ein, die an den 25. Asian Taekwondo Championships teilnehmen. Etwa 700 Athleten aus über 30 Ländern, damit so viele wie bei keiner anderen Veranstaltung in Asien, nehmen an den Meisterschaften teil.Ein Trainer der kuwaitischen Mannschaft sagte, alles sei hervorragend, auch die Unterkunft und der Verkehr. Man fühle sich wohl und bereit für den Wettkampf.Es ist das erste Mal seit der Veranstaltung 2004 in Seongnam, dass die Asienmeisterschaften im Taekwondo in Südkorea ausgetragen werden.Park Tae-jun, ein südkoreanischer Nationalathlet, sagte, weil das Turnier in Korea stattfinde, habe er sich bequemer auf den Wettkampf vorbereiten können. Da er hart trainiert habe, möchte er unbedingt die Goldmedaille gewinnen.Im Anschluss an die Veranstaltung sind die Chuncheon Korea Open International Taekwondo Championships geplant. Daran nehmen auch Athleten aus anderen Regionen wie Europa teil. Über 1.300 Athleten aus etwa 50 Ländern werden erwartet.Yoo Seong-chun, Chef des Organisationskomitees, sagte, die Stadt Chuncheon wolle die Veranstaltung zum Anlass nehmen, sich als führende Stadt des Taekwondo zu etablieren.Mit den internationalen Turnieren, die 14 Tage lang stattfinden, verwandelt sich Chuncheon in eine Taekwondo-Stadt.