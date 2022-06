Unternehmen fordern Einfrieren des Mindestlohns

Photo : YONHAP News

Vertreter von Unternehmen haben ein Einfrieren des nächstjährigen Mindestlohns auf dem aktuellen Niveau von 9.600 Won oder 7,38 Dollar gefordert.Die Forderung unterbreiteten sie am Donnerstag in einer Sitzung des Mindestlohnausschusses am Regierungskomplex in Sejong.Sie argumentieren, dass kleine Unternehmen und Händler Schwierigkeiten hätten, angesichts gestiegener Preise höhere Löhne zu zahlen.Die Arbeitnehmerseite hatte zuvor eine Anhebung auf 10.890 Won verlangt.Der Mindestlohnausschuss hat 27 Mitglieder, jeweils neun vertreten die Interessen der Arbeitgeber und -nehmer. Hinzu kommen neun Experten, die objektiv urteilen können.