Im US-Verteidigungshaushalt 28.500 Soldaten in Südkorea vorgesehen

Photo : YONHAP News

Im US-Verteidigungshaushalt für kommendes Jahr sind weiterhin 28.500 Soldaten in Südkorea vorgesehen.Der Gesetzentwurf zum nächstjährigen Haushalt, National Defense Authorization Act (NDAA), wurde am Donnerstag im Verteidigungsausschuss des Repräsentantenhauses verabschiedet. Auch der Verteidigungsausschuss des Senats gab grünes Licht.In der Vorlage wird eine Aufrechterhaltung der Truppenstärke von 28.500 Soldaten auf der koreanischen Halbinsel gefordert. Darin wird außerdem die Bedeutung der US-amerikanisch-südkoreanischen Allianz hervorgehoben, die als Dreh- und Angelpunkt für Frieden und Sicherheit in der indopazifischen Regierung bezeichnet wird.Zudem schreibt das Gesetz vor, dem Kongress bis zum 1. März kommenden Jahres über verstärkte Maßnahmen für die Verteidigung Südkoreas und die gemeinsame Verteidigungsbereitschaft zu berichten.Die Vorlage kommt nun in Plenarsitzungen von Senat und Repräsentantenhaus zur Abstimmung. Die Abgeordneten werden dabei über Änderungen diskutieren und das Budget für kommendes Jahr endgültig festlegen.