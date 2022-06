Nordkorea versieht Fronttruppen offenbar mit zwei neuen Aufgaben

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat laut Berichten die Fronttruppen mit zwei neuen Aufgaben versehen.Wie Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Freitag berichtete, sei die Entscheidung bei der Sitzung der Zentralen Militärkommission der Arbeiterpartei, die von Dienstag bis Donnerstag stattgefunden habe, getroffen worden.In der von Machthaber Kim Jong-un geleiteten Sitzung sei beschlossen worden, dass ein "wichtiger militärischer Handlungsplan" den operativen Aufgaben der Armee-Einheiten an der Front hinzugefügt werde.Die Kommission habe außerdem die wichtige Angelegenheit der Bereitstellung einer Militärgarantie geprüft und gebilligt, mit der die Abschreckung des Landes erhöht werde.Während der dreitägigen Sitzung sei zudem der Plan für eine Umstrukturierung der Organisation des Militärs gebilligt worden.Welche neuen Aufgaben den Truppen an der Grenze zukommen sollen, wurde in dem KCNA-Bericht nicht genannt.Beobachter gehen davon aus, dass sich die Aufgaben auf die Stationierung von Kernwaffen beziehen.