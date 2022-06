Baek Hee-na gewinnt Boston Globe-Horn Book Award für Bilderbuch „Moon Pops“

Photo : YONHAP News

Das Bilderbuch „Moon Pops“ der südkoreanischen Autorin und Illustratorin Baek Hee-na ist beim Boston Globe-Horn Book Award ausgezeichnet worden.Nach Angaben des Boston Globe Media wurde „Moon Pops“ unter die Honor Books in der Kategorie Bilderbuch gewählt.Vor zwei Jahren, im Jahr 2020, hatte Baek bereits den Astrid-Lindgren-Gedächtnis-Preis gewonnen.„Moon Pops“ wurde 2010 veröffentlicht und ist Baeks zweites Kunstmärchen. Das Werk handelt davon, wie man den schmelzenden Mond in einer schwülen Sommernacht in Sorbet verwandelt.Die Geschichte soll die Kostbarkeit der Erde und der Umwelt vermitteln. Die Geschichte sei Baek in einer Sommernacht eingefallen, als sie sich um die sich erwärmende Erde gesorgt habe, hieß es.