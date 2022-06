Nationales Gericht verurteilt Doppelmörder zum Tode

Ein Gericht in Südkorea hat einen Doppelmörder zum Tode verurteilt.



Ein Richtergremium am Bezirksgericht Incheon verhängte am Donnerstag das Todesurteil gegen Kwon Jae-chan, der wegen Raubmordes und des Versuchs, die Leiche verschwinden zu lassen, angeklagt worden war.



Das Richtergremium ordnete außerdem an, dass Kwon 30 Jahre lang ein Ortungsgerät (elektronische Fußfessel) tragen soll.



Ihm wird vorgeworfen, im vergangenen Dezember eine Bekannte in ihren Fünfzigern zu Tode gewürgt und ihre Leiche anschließend beseitigt zu haben.



Kwon steht auch im Verdacht, am folgenden Tag einen Komplizen in seinen Vierzigern ermordet und die Leiche auf einem Hügel vergraben zu haben.