Seoul arbeitet an Einrichtung einer Vertretung bei NATO

Südkorea arbeitet daran, eine Vertretung bei der NATO in Brüssel einzurichten.Das Außenministerium konsultiere mit den zuständigen Ministerien über Gesetzesänderungen für die Einrichtung einer Vertretung bei der NATO sowie Einzelheiten wie Organisation und Personal, sagte ein Ministerialer am Donnerstag Reporten gegenüber.Wie verlautete, werde der Botschafter in Belgien, der auch als Vertreter bei der Europäischen Union fungiert, das Amt des Vertreters bei der NATO übernehmen.Für Angelegenheiten betreffend die NATO ist derzeit die Botschaft in Belgien zuständig. Es wird erwartet, dass die Einrichtung einer formellen Vertretung zu einer besseren Kommunikation mit der NATO führen wird.Der Sprecher des Außenministeriums, Choi Young-sam, sagte am Donnerstag vor der Presse, die Einrichtung einer Vertretung sei dafür gedacht, diplomatische Aktivitäten entsprechend dem Status Südkoreas zu ermöglichen. Er verwies dabei auf ein besseres Teilen von Informationen mit der NATO und die Verstärkung des Netzwerks mit den Verbündeten und Partnerländern.Das Präsidialamt teilte bei der Bekanntmachung des Plans für die Einrichtung einer Vertretung bei der NATO mit, dass diese die Rolle eines Vor-Ort-Büros für die Verstärkung der Sicherheitskooperation mit Europa spielen werde.Südkorea ist zwar kein NATO-Mitglied, aber ein Partner, der im nichtmilitärischen Bereich mit der Organisation kooperiert.Im asiatisch-pazifischen Raum sind neben Südkorea auch Japan, Australien und Neuseeland NATO-Partner. Die drei Länder unterhalten bereits eine Vertretung bei der NATO in Belgien.