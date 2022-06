Schwimm-WM: 4×200m-Freistil-Staffel der Männer wird Sechster

Photo : YONHAP News

Südkorea hat bei den Schwimmweltmeisterschaften im Staffelwettbewerb über 4-mal-200-Meter-Freistil der Männer Platz sechs erreicht.Im Finale am Donnerstag in Budapest schlug die südkoreanische Staffel bestehend aus Hwang Sun-woo, Kim Woo-min, Lee Yoo-yeon und Lee Ho-joon nach 7:06,93 Minuten an. Mit dieser Zeit erneuerte das Team den Landesrekord und wurde Sechster.Sieger wurde die US-Staffel mit einer Zeit von 7:00,24 Minuten, gefolgt von Australien und Großbritannien.Es war das erste Mal, dass Südkorea bei einer Schwimm-WM im Finale eines Teamwettbewerbs startete.