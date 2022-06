Schwimmbäder am Fluss Han öffnen erstmals seit drei Jahren wieder

Photo : KBS News

Schwimmbäder am Fluss Han in Seoul haben erstmals seit drei Jahren wieder geöffnet, nachdem sie aufgrund der Corona-Pandemie auch im Sommer geschlossen geblieben waren.Die zuständige Zentrale der Stadtverwaltung teilte mit, dass die Schwimmbäder heute um 9 Uhr geöffnet hätten.In Betrieb sind vier Schwimmbäder – Ttukseom, Gwangnaru, Yeouido und Jamwon – sowie zwei Wasserspielplätze – Yanghwa und Nanji. Die Anlagen werden bis zum 21. August täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet haben.Der Eintritt in ein Schwimmbad kostet 5.000 Won für Erwachsene, 4.000 Won für Jugendliche und 3.000 Won für Kinder. Für die Nutzung des Wasserspielplatzes werden jeweils 3.000, 2.000 und 1.000 Won Eintritt verlangt.Kinder unter sechs Jahren haben in Begleitung einer Aufsichtsperson freien Eintritt.