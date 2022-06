Chef der Küstenwache und acht weitere leitende Beamte wollen zurücktreten

Photo : YONHAP News

Neun leitende Beamte der Küstenwache, einschließlich des Chefs Jeong Bong-hoon, haben am Freitag ihren Rücktritt eingereicht.Die Küstenwache teilte mit, dass Jeong in Bezug auf den Fall eines im Westmeer getöteten Beamten seine Verantwortung tragen wolle und die Absicht bekundet habe, zurückzutreten.Ein Beamter des Ministeriums für Ozeane und Fischerei namens Lee Dae-jun war im September 2020 im Westmeer von nordkoreanischen Soldaten erschossen worden. Eine Woche später hatte die Küstenwache das Zwischenergebnis der Ermittlungen bekannt gemacht und die Einschätzung vertreten, dass er offenbar nach Nordkorea überzulaufen versucht habe.Dies wurde unter anderem mit Informationen begründet, die das Militär durch das Abhören von Kommunikationssignalen Nordkoreas erhalten hatte. Die Küstenwache sah zudem Lees Spielschulden als einen Beleg für ihre These.Jedoch zog die Küstenwache diese Schlussfolgerung zurück und teilte am 16. Juni mit, sie habe keine Umstände vorfinden können, nach denen Lee nach Nordkorea überzulaufen beabsichtigt habe.Jeong entschuldigte sich am 22. Juni dafür. Er entschuldige sich aufrichtig bei den Bürgern und Hinterbliebenen dafür, mit der Bekanntmachung der Ermittlungsergebnisse zu dem Fall für viele Missverständnisse gesorgt zu haben, sagte er.