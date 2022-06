Regenfront zieht nach Süden – bis zu 120 Millimeter Regen auf Jeju erwartet

Photo : YONHAP News

Die saisonale Regenfront ist nach Regenfällen am Donnerstag im Binnenland bis in die Umgebung der südlichen Insel Jeju weitergezogen.Für Jeju gilt eine Starkregenwarnung. Etwa 30 Millimeter Regen pro Stunde gingen nieder. Auf die Insel soll sich der Regen bis zum Wochenende konzentrieren.An der Südküste der Provinzen Süd-Jeolla und Süd-Gyeongsang werden bis Samstagmorgen fünf bis 20 weitere Millimeter Regenfälle erwartet.In den meisten anderen Regionen soll es am Wochenende keinen Monsunregen geben.Im Binnenland wird es über 30 Grad heiß sein.Die Regenfront wird Anfang nächster Woche wieder nach Norden ziehen. Am Montag soll der Regen zunächst in der Hauptstadtregion einsetzen. Es soll bis Donnerstag in den zentralen Gebieten regnen.In den südlichen Regionen wird es laut dem Wetteramt nächste Woche weiter heiß sein, ohne dass es regnet.