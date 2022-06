Schnäppchenjäger verhelfen Kospi zum Anstieg

Photo : YONHAP News

Schnäppchenjäger haben der Leitbörse Kospi am Freitag zu einem Anstieg verholfen.Der Kospi rückte um 2,26 Prozent auf 2.366,6 Zähler vor, nachdem er am Donnerstag wegen Rezessionsängsten auf ein 19-Monats-Tief gefallen war.Der Kospi habe verglichen mit anderen Börsen weltweit dieses Jahr deutlich mehr verloren, doch sei der Markt in Anbetracht der Fundamentaldaten der Unternehmen noch immer attraktiv, begründete Lee Jong-bin von Meritz Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap die Schnäppchenkäufe.Der Experte sprach aber auch von einem Dead-Cat-Bounce, einer nicht nachhaltigen Erholung an der Börse.