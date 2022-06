Lohnzuwachs in Südkorea 2,6-fach höher als in fünf führenden Volkswirtschaften

Photo : Getty Images Bank

In Südkorea sind die Löhne in den vergangenen 20 Jahren im Vergleich mit führenden Volkswirtschaften der Welt kräftiger gestiegen.Das fand das Koreanische Wirtschaftsforschungsinstitut (KERI), der Forschungszweig des Unternehmensverbandes Federation of Korean Industries, heraus.Für den am Sonntag veröffentlichten Bericht wurde der durchschnittliche Lohnzuwachs in Südkorea mit den Werten in den USA, Japan, Deutschland, Großbritannien und Frankreich verglichen.Demnach verdiente ein Arbeitnehmer in Südkorea im Jahr 2000 im Schnitt 29.238 Dollar. 2020 waren es 41.960 Dollar, das ist ein Anstieg um 43,5 Prozent.In den Vergleichsländern stiegen die durchschnittlichen Gehälter in dem Zeitraum um 16,5 Prozent. Der für Südkorea erfasste Wert sei damit 2,6-fach höher.Unter den elf OECD-Mitgliedsstaaten mit über 30 Millionen Einwohnern sei das Lohnniveau in Südkorea am zweitstärksten gestiegen.Laut Einschätzung des KERI würden in Südkorea die Arbeitskosten stark steigen, die Produktivität halte damit jedoch nicht Schritt.Das Institut errechnete, dass zwischen 2004 und 2009 die Arbeitskosten pro Arbeiter in der herstellenden Industrie um 88,2 Prozent gestiegen seien. Die Produktivität habe im selben Zeitraum jedoch nur um 73,6 Prozent zulegen können.