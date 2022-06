Präsident Yoon zur Teilnahme am Nato-Gipfel nach Spanien abgeflogen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol ist zur Teilnahme am Nato-Gipfel nach Spanien abgeflogen.Südkoreas Staatsoberhaupt wird am Montagabend dort eintreffen und von Dienstag bis Donnerstag eine Reihe von Gesprächen führen.Am Mittwoch ist ein trilateraler Gipfel mit US-Präsident Joe Biden und dem japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida geplant. Es wird das erste Spitzentreffen dieser Art seit September 2017 sein.Dabei sollen gemeinsame Antworten auf die Bedrohung durch Nordkoreas Nuklearwaffen und Raketen im Zentrum stehen. Auch die wirtschaftliche und sicherheitspolitische Zusammenarbeit im Indopazifikraum wird ein wichtiges Thema sein.Ein bilaterales Treffen mit Japan sei nach Angaben des südkoreanischen Präsidialamtes nicht vorgesehen. Auch ein informelles Gespräch in der Form, dass der eine den anderen beiseite nehme, sei nicht geplant.Yoon wird am Mittwochnachmittag eine Rede in einer Sitzung von Nato-Mitgliedern und -partnern halten. Dabei will er um Aufmerksamkeit für die nordkoreanische Nuklearfrage und Unterstützung bitten.Darüber hinaus wird er neun bilaterale Gespräche mit europäischen Regierungschefs führen, darunter von Großbritannien, den Niederlanden, Polen und Dänemark. In diesen Gesprächen soll die wirtschaftliche Zusammenarbeit auf Gebieten wie Kernkraft, Halbleiter und erneuerbare Energien im Mittelpunkt stehen.Yoon wird auf der Reise von First Lady Kim Keon-hee begleitet. Sie wird das Rahmenprogramm für Ehepartnerinnen und -partner absolvieren, das auch als "Damenprogramm" bekannt ist.