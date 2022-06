Korea wird Montag und Dienstag von heftigen Regenfällen heimgesucht

Photo : YONHAP News

Korea wird am Montag und Dienstag von heftigen Regenfällen heimgesucht.Im Norden der Gyeonggi-Provinz und in nördlichen Gebieten der Gangwon-Provinz wird mit bis 150 Millimetern Niederschlag bis Dienstag gerechnet. In der Hauptstadtregion und anderen Gebieten der Gangwon-Provinz sollen zwischen 50 und 100 Millimeter niedergehen.In den Chungcheong-Provinzen und auf der Jeju-Insel wird mit 60 Millimetern gerechnet. Am Jiri-Berg und in den Bergen Jejus soll es mehr als 100 Millimeter Regen geben.In einigen Landstrichen drohen 30 bis 50 Millimeter Niederschlag pro Stunde, begleitet von Blitz und Donner.Laut dem Wetteramt soll es an der Westküste und im Osten der Gangwon-Provinz starken Wind mit Geschwindigkeiten von 20 Metern pro Sekunde geben.