Polizeichef bietet Rücktritt an

Photo : YONHAP News

Der Chef der Nationalen Polizeibehörde Südkoreas hat am Montag, 26 Tage vor dem Ablauf seiner Amtszeit, seinen Rücktritt angeboten.Die Nationale Polizeibehörde teilte am Montag mit, dass Generalkommissar Kim Chang-yong seinen Rücktritt angeboten habe und am Nachmittag eine Stellungnahme abgeben werde.Das Rücktrittsangebot erfolgte, nachdem Präsident Yoon Suk Yeol die Polizei dafür getadelt hatte, die Ernennung einiger hochrangiger Polizeibeamter nur kurz nach deren Bekanntmachung rückgängig gemacht zu haben. Yoon sprach sogar von einer Störung der nationalen Ordnung.Kims Entscheidung wird auch als Übernahme von Verantwortung für den Widerstand der Polizei gegen die jüngst präsentierten Empfehlungen eines Beirats des Innenministeriums für die Kontrolle der Polizei betrachtet.Kim wurde im Juli 2020 zum Chef der Nationalen Polizeibehörde ernannt.Zurzeit nehmen die Spannungen zwischen der Polizei und dem Innenministerium wegen des Plans zu, innerhalb des Ressorts ein für die Polizei zuständiges Büro einzurichten.