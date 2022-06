Wirtschaft Neun von zehn koreanischen Unternehmen in China erleiden Schäden aufgrund der Lockdowns

Neun von zehn in China tätigen koreanischen Unternehmen haben laut einer Umfrage Schäden aufgrund der Lockdowns in dortigen Großstädten wie Shanghai erlitten.



Das ergab eine Umfrage, die die Shanghai-Niederlassung des Koreanischen Verbandes für internationalen Handel (KITA) bei 177 südkoreanischen Unternehmen in China durchführte.



Laut dem am Montag veröffentlichten Ergebnis antworteten 88,1 Prozent der Unternehmen, die Antworten gaben, dass Chinas harte Corona-Maßnahmen den eigenen Geschäften geschadet hätten.



97,4 Prozent machten im ersten Halbjahr dieses Jahres weniger Umsatz. Bei 31,4 Prozent davon brach gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr als die Hälfte des Umsatzes weg.



95,5 Prozent rechneten auch im zweiten Halbjahr mit einem weiteren Umsatzrückgang.



69,9 Prozent hatten in der ersten Jahreshälfte weniger investiert, 66,7 Prozent hatten weniger Beschäftigte als im Vergleichszeitraum. Jeweils 70,5 und 67,3 Prozent sind hinsichtlich Investitionen und Beschäftigung für das zweite Halbjahr pessimistisch und erwarten zusätzliche Rückgänge.