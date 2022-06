Erstmals tropische Nacht im Juni in Seoul

Photo : YONHAP News

Die Bewohner Seouls haben erstmals im Juni eine tropische Nacht erlebt.Laut dem Wetteramt fiel die Temperatur in der Nacht auf Montag in Seoul lediglich auf 25,4 Grad. Es ist das erste Mal, dass der Tiefstwert des Tages in Seoul im Juni über 25 Grad lag. Damit wurde den zweiten Tag in Folge ein Rekord verbucht, nachdem am Vortag der Tagestiefstwert in der Hauptstadt mit 24,8 Grad auf den höchsten Juni-Stand seit 25 Jahren geklettert war.Damit kam es in Seoul zur ersten tropischen Nacht in diesem Jahr und überhaupt in einem Juni. In Südkorea wird von einer tropischen Nacht gesprochen, wenn die Temperatur zwischen 18.01 Uhr und 9 Uhr am nächsten Tag nicht unter 25 Grad sinkt.Das Wetteramt erwartet, dass die Temperatur für eine Weile über dem Durchschnitt in den letzten Jahren liegen wird, und dass es an der Ostküste des Landes und in Küstengebieten der Insel Jeju zu tropischen Nächten kommen wird. Am Dienstag sollen auch die Menschen in der Region Chungcheong und im südlichen Binnenland eine tropische Nacht erleben.