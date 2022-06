Politik Südkoreas Militär nimmt an US-geführter Cyber-Militärübung teil

Das südkoreanische Militär will an einer von den USA angeführten multinationalen Cyber-Übung teilnehmen.



Der stellvertretende Sprecher des Verteidigungsministeriums, Moon Hong-sik, sagte am Montag vor der Presse, man wolle die Cyber-Kooperation zwischen den Streitkräften Südkoreas und der USA verbessern und aktiv an multinationalen Cyber-Übungen teilnehmen.



Nach weiteren Angaben wird das südkoreanische Militär etwa 20 Personen zur Übung Cyber Flag entsenden, die unter Federführung des US-Cyberkommandos im Oktober stattfinden soll.



An der Übung nehmen auch Japan, Großbritannien, Kanada und Australien teil. Geübt wird ein gemeinsames Vorgehen gegen Angriffe auf Netzwerke und wichtige Infrastrukturanlagen.