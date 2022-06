Baseballteam nordkoreanischer Flüchtlinge bestreitet Freundschaftsspiel

Eine Baseballmannschaft, die aus nordkoreanischen Flüchtlingen in Südkorea besteht, hat am Samstag ein Freundschaftsspiel bestritten.Der Spieler schwingt den Schläger kräftig, schlägt aber am anfliegenden Ball vorbei. Dann trifft er endlich den Ball und rennt zur ersten Base, kassiert jedoch ein „Out“.Ein 15-köpfiges Baseballteam nordkoreanischer Flüchtlinge, das im März letzten Jahres gegründet worden war, trat in einem Freundschaftsspiel gegen ein Baseballteam von YouTubern an.Angehörige von nordkoreanischen Flüchtlingen feuerten die Spieler an.Die meisten Flüchtlinge aus Nordkorea lernten Baseball erstmals in Südkorea kennen. In Nordkorea gab es zwar in den 1990er Jahren Versuche, Baseballteams zu fördern. Die Sportart konnte sich im anderen Landesteil jedoch nicht etablieren, weil sie dort als „kapitalistische Sportart“ gilt.Kim Gwang-seok vom Team der nordkoreanischen Flüchtlinge sagte, er sei in Nordkorea mit Baseball niemals in Berührung gekommen. Die Regeln seien sehr kompliziert. Er habe jedoch eine Herausforderung gesucht und sich dem Team angeschlossen.Das Team konnte keinen Punkt erzielen und verlor mit 0:18.Der Sinn des Spiels bestand vor allem darin, junge Menschen aus Süd- und Nordkorea zusammenzubringen.Lee Gwang-jin vom Team der nordkoreanischen Flüchtlinge erzählt, er wünsche sich, dass Baseball auf der koreanischen Halbinsel zum Austausch beitrage.Gleich nach dem Spiel trainierte der frühere Profi-Baseballspieler Yang Joon-hyuk die Spieler aus Nordkorea.Yang sagte, er hoffe, dass sie das Spiel einfach genießen und sich dank Baseball besser in Südkorea einleben können.Das Baseballteam nordkoreanischer Flüchtlinge will gegen Vorurteile ankämpfen und träumt davon, dass Süd- und Nordkorea eines Tages durch diese Sportart eins werden.