Kospi legt zweiten Handelstag in Folge zu

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Leitindex Kospi hat am Montag den zweiten Handelstag in Folge zugelegt.Der Index rückte um 1,49 Prozent auf 2.401,92 Zähler vor.Investoren spekulierten, dass die US-Notenbank Fed wegen der Rezessionsgefahr die Zinsen weniger schnell als erwartet anheben könnte, meldete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die Erholung am US-Markt in der Vorwoche sei ein positiver Faktor gewesen. Aktien von Maschinenbauern und Autohersteller hätten zugelegt, weil die Regierung das Kernkraftgeschäft wiederbeleben wolle und in den USA gute Verkaufszahlen von Elektroautos gemeldet würden, sagte Noh Dong-kil von Shinhan Investment gegenüber Yonhap.