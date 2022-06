Regierung plant hohe Investitionen in Forschung zu KI-Chips

Photo : KBS News

Die Regierung hat hohe Investitionen in die Forschung zu KI-Chips angekündigt.Auf dem Gebiet Künstliche Intelligenz (KI) und Halbleiter sollen tausende Experten ausgebildet werden.Das teilte das Ministerium für Wissenschaft und Technologie am Montag mit. Das Ministerium hatte eine Reihe von Maßnahmen vorgestellt, mit denen KI in Verbindung mit Halbleitern gefördert werden soll.Gemäß dem Plan sollen in diesem Bereich in den kommenden fünf Jahren 1,02 Billionen Won oder 790 Millionen Dollar in Forschung und Entwicklung investiert werden. 7.000 Experten auf diesem Gebiet sollen hervorgebracht werden, indem entsprechende Programme an mehreren Universitäten eingeführt werden.Darüber hinaus will sich die Regierung auf dem Gebiet verstärkt um die internationale Zusammenarbeit bemühen. Zunächst soll noch dieses Jahr gemeinsam mit den USA ein Projekt im Wert von einer Milliarde Won angestoßen werden.KI-Halbleiter sind ein schnell wachsender Markt, an dem Südkorea aktuell nur drei Prozent Anteil hat. Gleichzeitig ist Südkorea mit 56 Prozent Marktanteil im globalen Halbleitergeschäft führend.Nach Einschätzung einer koreanischen Denkfabrik wird der Markt bedeutend wachsen. Bis 2030 sollen ein Drittel der Systemhalbleiter auf dem Weltmarkt KI-Halbleiter sein.