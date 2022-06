Präsident Yoon für Teilnahme am Nato-Gipfel in Spanien eingetroffen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol ist für die Teilnahme am Nato-Gipfel in Spanien eingetroffen.Die Präsidentenmaschine Code One mit Yoon und First Lady Kim Keon-hee an Bord landete am Montagabend auf dem Flughafen von Madrid.Yoon wird sein fünftägiges Programm in Spanien mit einem Spitzengespräch mit dem australischen Ministerpräsidenten Anthony Albanese am Dienstagnachmittag beginnen.Yoon wollte ursprünglich zunächst seinen finnischen Amtskollegen Sauli Niinistö treffen, das Treffen wurde laut Berichten aber wegen Terminkollisionen abgesagt.Südkoreas Staatsoberhaupt wird anschließend auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg treffen. Beide wollen über die Kooperation zwischen Südkorea und den Nato-Mitgliedern auf den Gebieten Wirtschaft, Menschenrechte und Technologie sprechen.Yoon und die First Lady werden auch an einem Bankett teilnehmen, zu dem König Felipe VI. einlädt. Dort wird Yoon auch die Spitzen von Nato-Staaten begrüßen können, darunter US-Präsident Joe Biden und der britische Premierminister Boris Johnson.Yoon will insgesamt 14 offizielle Treffen absolvieren, darunter neun bilaterale Gespräche und ein trilateraler Gipfel mit Biden und dem japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida.Südkorea ist selbst nicht Mitglied in der Nato, wurde aber erstmals zu deren Spitzentreffen eingeladen.