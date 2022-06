Strom wird ab Juli teurer

Photo : YONHAP News

In Südkorea wird der Strom ab Juli teurer.Der Stromversorger Korea Electric Power Corporation (KEPCO) beschloss am Montag, den gesetzlichen Rahmen für Preiserhöhungen in einem Jahr auszuschöpfen.Ab dem dritten Quartal müssen Privathaushalte für Strom damit 5 Won pro Kilowattstunde mehr bezahlen. Auf einen Monat gerechnet bedeutet dies für einen durchschnittlichen Haushalt zusätzliche Stromkosten in Höhe von 1.535 Won oder 1,19 Dollar.In den letzten beiden Quartalen waren die Stromtarife noch unverändert geblieben.KEPCO hatte im ersten Quartal wegen steigender Energiepreise ein Rekorddefizit von 7,7 Billionen Won oder sechs Milliarden Dollar verbucht. Das staatliche Unternehmen wollte die Gebühren daher um 33,3 Won pro Kilowattstunde anheben, jedoch hatte die Regierung auf eine moderate Preiserhöhung gedrängt.Weil auch die Gaspreise steigen werden, besteht die Sorge, dass dies die Inflation schürt. Korea Gas Corporation will ab Juli 1,11 Won pro Megajoule mehr verlangen. Ein vierköpfiger Haushalt muss damit im Schnitt etwa 2.220 Won monatlich mehr für Gas ausgeben.