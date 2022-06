Finanzminister rät Unternehmern von übermäßigen Lohnerhöhungen ab

Photo : YONHAP News

Finanzminister Choo Kyung-ho hat Unternehmer aufgerufen, mit Rücksicht auf Schwierigkeiten der Volkswirtschaft keine übermäßigen Lohnerhöhungen vorzunehmen.Bei einem Treffen mit der Führung des Unternehmensverbandes KEF am Dienstagvormittag bat Choo, die Löhne innerhalb des Bereichs der Produktivitätsverbesserung auf ein angemessenes Niveau anzuheben. Dabei sprachen die Teilnehmer über die aktuelle Wirtschaftslage und diskutierten über Aufgaben der Regierung und der Unternehmer.Choo verwies auf die große Besorgnis, dass sich das Wachstum der Volkswirtschaft inmitten des hohen Preisniveaus verlangsamen könnte. Er sprach von einer komplexen Krise. Während der Inflationsdruck im Ausland infolge der russischen Invasion in die Ukraine und der Lieferkettenprobleme sich auf inländische Preise übertrage und ausweite, steige auch die Volatilität an den in- und ausländischen Finanzmärkten.Der Minister äußerte sich besorgt über starke Lohnerhöhungen bei einem Teil der Großunternehmen.Er betonte dann, dass man die Regulierungsreform als erste Aufgabe vorantreiben wolle. Man wolle Regulierungen mit Ausnahme solcher betreffend Gesundheit und Sicherheit gemäß globalen Standards verbessern, damit einheimische Unternehmen mit Unternehmen aus der ganzen Welt konkurrieren könnten.